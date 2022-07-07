晶圓雙雄台積電、聯電今（7日）領軍點火，帶動台股報復性反彈350點，盤面上個股漲多跌少，上市櫃逾1600檔股票中，只有二家跌停。一位男大生在PTT股板發文，今天第一次進場，沒想到竟買到跌停股寶雅，僅一家跌停被他遇到了；對此，有網友留言表示，「大三就有36W可以買寶雅，這麼有錢」、「拿去買晶圓二哥躺著賺了」。

台股在持續破底後，今天展開絕地大反攻，終場上漲350點（或2.5%），收復5日均線，成交值約2569億元。三大權值股回神強彈超過半根停板，成為助攻大盤重要推手，包括台積電飆漲5%至457.5元、聯電狂噴7.2%至39.85元、聯發科大漲5.1%至636元。

儘管今天上市櫃盤面紅咚咚，仍有部分個股下跌、甚至趴地，上市和上櫃分別有波力KY、寶雅兩檔亮燈跌停。

一位男大生在PTT發文表示，「第一次買就跌停，全部就一家跌停被我遇到了，不過我相信還是低點啦。」從他po出的對帳單顯示，買進寶雅1張，成交價為368元。他還補充，這30多萬是從小的紅包錢，爸媽沒花掉還留給他玩股票。

寶雅今股價開低走低，開盤價397元就是最高價，約在11：05賣壓湧現，摜殺跌停，收在358元，交張數為1,758張。男大生以368元成交，等於一出手帳面就虧損1萬元。

面對第一天進場就被收割的韭菜，不少網友酸爆，「沒差啦 賠光就算了 學經驗」、「要也是買大樹，買寶雅？」、「直接被隔日沖弄爆」、「想抄底買在368 結果還是下去」、「追高是成為韭菜的第一步，第二步是越攤越平」、「哈哈我跟你相反 我第一次買的時候就買到漲停」。

另有網友提醒，「這種搞不清楚的不能追高啊」、「股票不是只有買，還能放空，股票投資是要讓自己賺錢而不是投資公司，這是最重要的」、「一開始就玩這麼大要會停損喔」、「這東西就投信內資避險的標的」。