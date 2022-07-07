光田內科醫療團隊進駐外埔鄉鐡山里，服務海線長輩看病不用再疲於奔波。（光田醫院提供）

為提升偏鄉地區醫療資源，光田綜合醫院承接外埔區鐵山里巡迴醫療計畫。大甲院區院長鍾元強說，自7月起每隔週四下午安排該院內科醫療團隊，進駐鐵山社區活動中心；除安排內科專科醫師提供民眾疾病篩檢、醫療看診服務外，並可深入社區進行疾病衛教宣導，讓居民就醫更加便利。

鐵山里長劉圳指出，外埔區鐡山里居民約2400多人，且65歲以上長者居民偏多，雖然此地離大甲市區非特別遠，但因大眾運輸班次稀少，若未自備汽機車，就需依賴家人陪同就醫；鐡山里並無西醫執業，醫療資源較為缺乏，長輩在健康維護上是一大難處。

鍾元強說，光田醫院在海線地區深耕百年，以守護海線民眾健康為核心任務，鐵山里地處偏北，相對外埔其他區而言，更屬高齡化社區，長輩外出就醫本就不容易；經劉圳里長大力奔走接洽醫院，外埔區公所、鐵山社區協助找場地，終於順利讓巡迴醫療診落腳鐵山社區活動中心。

一般內科醫師王少君表示，長者常見的高血壓、心臟病、糖尿病、關節炎或風濕症，都需要長期用藥控制；若患者因工作繁忙就醫不便常會影響用藥，進而導致慢性病控制不佳，嚴重者可能產生併發症影響生命。光田前進鐡山里，希能在社區第一線守護居民健康。

光田醫院強調，該院利用巡迴醫療診服務時間，同時可提供慢性病連續處方箋領藥服務，前一天透過醫院官網或是專線完成預約，門診當天即可現場領取藥品；就可減少因就醫來回奔波的困擾，讓居民就醫更便利，建議民眾多加利用。