主播出身的蔡尚樺成功轉型為主持人，在節目《全民星攻略》、《全明星運動會》表現亮眼，讓蔡尚樺擁高人氣，甜美外型也被網封為「最正主播」，不吝嗇分享生活日常的蔡尚樺，稍早則在網上放送美腿照，她辣穿超短褲、踩高跟鞋，大方秀一雙黃金比例的美腿。

蔡尚樺今（7日）中午在網上放送美腿照，她幽默說：「我這張照片想表達的是，你拍照選對角度，決定了你腿的長度，我怎麼能面不改色的講出如此膚淺的話？不管再短再粗的蘿蔔，用力往畫面對角線伸出去就對了！」照片中，蔡尚樺辣穿超短褲、腳踩高跟鞋，她一腳彎曲、另一腳則伸長美腿，黃金比例一覽無遺，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蔡尚樺辣照吸引網狂讚是長腿妹，她則笑稱自己拍照時，故意壓腳板拍照、腿還是「延伸再延伸」，蔡尚樺謙虛說，自己的腿其實沒有很長，照片多半是視覺效果，自嘲：「本人又短又粗」，同時，她也大方認了有修圖，「修細一點是必須的」。

不過粉絲都對蔡尚樺美腿照很買單，紛紛大讚：「腿好細好白好美」、「這腿也太逆天」、「好細長的完美呈現」，有網友就自首：「完了，看了照片完全沒在看內文，腿真是又美又長呀！」還釣出蔡尚樺幽默回應：「內文也只是廢話」。