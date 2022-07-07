遊戲新幹線深耕遊戲領域20年，引進許多膾炙人口的經典作品，在上百款遊戲服務的旅程中，與千萬玩家們一起創造了滿滿回憶！為紀念20週年，遊戲新幹線於今（7）日起展開『駛於夢想，轉動二十』活動，規劃長達兩個月豐富的活動內容，首波登場的NFT全新玩法企劃，準備超過百萬的福利送給玩家，後續也將聯動旗下多款遊戲接力推出加碼活動，與所有玩家共同慶祝公司里程碑！

「遊戲新幹線GameFlier」是智冠集團於2002年7月2日成立之遊戲代理子公司，作為台灣遊戲營運服務的先行者，遊戲新幹線旨在成為承載玩家夢想與樂趣的平台，致力引進國內外各種類型之遊戲產品，提供多元豐富的遊戲體驗。團隊以首款產品《RO仙境傳說Online》開啟國內線上遊戲盛世，並陸續帶來《完美世界》、《天龍八部》、《信長之野望》、《古劍奇譚》、《十萬個冷笑話》、《三國群英傳M》等作品，其中不乏多款仍在營運中的長青遊戲，服務跨足線上遊戲、網頁遊戲到手機遊戲，一步步見證遊戲產業的發展。回顧20年經營成績，不僅已代理超過上百款遊戲，累積千萬遊戲會員，也期許能夠持續與玩家共創屬於我們的遊戲時代。

遊戲新幹線20週年『駛於夢想，轉動二十』

遊戲新幹線除了聯動五大遊戲舉辦『駛於夢想，轉動二十』系列活動送出豐富的虛寶好禮，同時也推出連結全新數位體驗的「GFi賦能平台」，發行兩款具備多種玩法的20週年紀念NFT，透過參與活動即可免費取得，讓玩家可以沒有門檻限制的輕鬆入手，並以玩家熟悉的模式串聯各種數位和實體福利，還將陸續開啟更多數位體驗，實現「遊戲X賦能X服務」之應用延伸。

「GFi賦能平台」樂趣無限，福利滿載

「GFi賦能平台」結合區塊鏈技術應用和社群服務，並與MaiCoin集團旗下 Qubic NFT技術整合服務、Lootex以及CRZY.io等專業團隊攜手合作，秉持以「Game」為底、「Flier」傳遞服務，實現「infinity」無窮想像的目標，陪伴玩家享受遊戲樂趣並探索虛擬世界的無限可能。

遊戲新幹線總經理張益民表示：「區塊鏈的應用有很多種，建立在GFi賦能平台上的NFT更傾向於融合遊戲體驗、賦能履行、社群服務層面，試圖打開過往WEB2.0封閉的經營型態，開啟與其他社群或平台結合產生共享效益，而非僅帶來銷售利潤，因此本次藉由全新GFi賦能平台與Qubic NFT 技術整合服務以及Lootex串聯，發揮各自領域的專長，建立完善機制並引領玩家體驗，未來還會納入更多不同性質的合作夥伴，提供玩家最大化的資源，讓數位資產的價值能夠真正的取決於用戶，遊戲新幹線也將透過此模式來建立與GameFi項目的合作基礎。」

NFT全新玩法企劃，期間限定加碼免費送 ！

遊戲新幹線慶祝20週年活動共發行《GF20th冒險通證NFT》、《GF20th限定版NFT》兩款NFT，取得方式、相關活動與賦能介紹如下：

● 《GF20th冒險通證NFT》邊玩邊升級，限時免費送！

《GF20th冒險通證NFT》作為跟隨新幹線前往元宇宙的數位通行證，首創NFT遊戲化體驗，讓持有者可以透過參與各式任務及活動，累積積分並升級冒險通證，讓NFT不僅只是收藏品，還能獲得更多獎勵賦能。

凡於7月7日至7月13日活動期間，前往「GFi賦能平台」即可快速創建Qubic錢包免費領取《GF20th冒險通證NFT》，並於7月14日起開放的20週年活動專區中，憑此NFT進入遊戲大廳，參與各式活動兌換相關獎勵，最終還有機會抽中限量300張《GF20th限定版NFT》。

20週年慶全新企劃，邀您一起冒險啟航！

● 《GF20th限定版NFT》蒸氣龐克風，獨特造型滿滿賦能！

《GF20th限定版NFT》邀請到曾與許多知名網紅合作過NFT項目的繪師陳則旻Ming繪製設計，以蒸氣龐克風格，設計出300張造型獨一無二的專屬NFT，並分為3種冒險者職業【禁衛軍Praetorian】、【機械師Mechanic】、【元素使Elementalist】，建立你的全新元分身！

《GF20th限定版NFT》主要取得方式為經由《GF20th冒險通證NFT》來獲得抽獎資格，或是參與合作夥伴的專屬活動空投。該NFT持有者將享有MyCard指定卡500點、全聯點數1000點（連續8週送）、遊戲新幹線旗下限定虛寶、典藏周邊，還能參加直播活動抽取3C大獎和獨家好禮Lootex代幣。此外，未來遊戲新幹線發行產品也會提供專屬福利給予NFT持有者，持續擴增賦能獎勵。

無論是《GF20th冒險通證NFT》或《GF20th限定版NFT》都是基於延伸體驗與回饋用戶免費贈送，若有意收藏的玩家也可以前往Lootex上「遊戲新幹線20週年NFT專區」查詢二級交易，取得喜愛的NFT品項。

限定版NFT角色，隨機生成、獨一無二！

20週年再加碼！註冊 MAX 數位資產交易所拿好康、CRZY.io X華燈初上周邊限定送！

除了上述豐富內容，遊戲新幹線也攜手合作夥伴帶來更多回饋，活動期間凡以遊戲新幹線專屬邀請碼<bdbfacad>註冊 MaiCoin集團旗下MAX數位資產交易所帳號，完成身分認證並達到Lv2，即可獲得MyCard 100點及最高4折手續費折扣。

此外，本次還與曾參與華燈初上等許多國內外NFT項目發行與行銷的CRZY.io團隊合作，獨家贊助限量「華燈初上NFT」及「華燈初上直立式復刻燈箱」，贈送給參與遊戲新幹線20週年活動的玩家。

獨家贈品，專屬限量

台北地下街Y19主題牆亮相，拍照打卡再抽好禮

遊戲新幹線也特別與台北地下街合作，在Y19區設計打造『駛於夢想，轉動二十』20週年活動主題牆，分別有象徵夢想起點的車站月台以及科技感的車廂造型，並於遊戲新幹線Facebook粉絲團舉辦社群活動，只要與主題牆拍照打卡並分享至粉絲團，即可參與好禮抽獎。歡迎玩家們前往台北地下街，還有機會發掘驚喜小彩蛋！

台北地下街Y19主題牆，拍照打卡抽好禮

更多詳細活動與內容，將會公布於GFi賦能平台、官方粉絲團和Discord。