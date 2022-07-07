「英國廣播公司」（BBC）、《衛報》（The Guardian）等英國媒體7日報導，英國首相強生在四面楚歌之下，終於同意辭去首相的職務，但不會立即生效，而是先辭去保守黨黨魁一職，待該黨選出新領袖後，預計10月才會交出首相大位。

首相發言人表示，強生將於7日稍晚正式向全國發布聲明，公開宣布辭去保守黨黨魁一職。BBC報導，該黨將於今年夏天之內進行黨魁選舉，而強生會繼續擔任首相直到10月，屆時才會在保守黨大會中正式將該職位交給繼任者。

《衛報》報導，唐寧街10號消息人士透露，強生稍早曾與保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）進行過交談，並告訴後者自己願意下台。1922委員會由未在英國內閣任職的保守黨國會議員組成，其6月初曾發動過針對強生的不信任投票；雖未獲得通過，但由於不信任票數高於預期，外界認為強生的地位當時便已岌岌可危。

不過強生的決定並未讓所有人滿意，如蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），以及7日早上辭職的科學、研究與創新部長佛里曼（George Freeman）等人都表示，強生應「立即下台」，在保守黨選出新黨魁之前讓其他人擔任看守首相，人選包括現任副首相拉布（Dominic Raab）等；還有2名前任部長告訴《衛報》，強生近期的舉動「魯莽且反覆無常」，若讓他繼續擔任首相到10月，可能導致英國陷入危機，「天知道他會做什麼」。