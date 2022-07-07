1名女網友發現平時一直喊沒錢的弟弟最近話變少、又看起來很開心，某次她借用弟弟電腦，發現裡頭有則LINE訊息寫「姊姊這邊先匯3萬到你帳戶」、「姊姊想你了」，追問之下弟弟坦承陪1名阿姨逛街吃飯，就能賺錢，但父母、女友都不知情，該女網友事後相當震驚地說「貴婦阿姨包養我弟」。

該女網友在Dcard上發文，她的弟弟是名大學生，每個月父母給弟弟1萬零用錢，但弟弟不願打工，因交女友、約會一直花錢，頻喊沒錢，某次她向弟弟借電腦，發現LINE跳出訊息「姊姊這邊先匯3萬到你帳戶，不夠再跟姊姊說」、「姊姊想你了，再跟我聯絡喔（等你喔）」，弟弟才承認只陪對方逛街吃飯。

女網友借用弟弟電腦，發現裡頭有則LINE訊息寫「姊姊這邊先匯3萬到你帳戶」、「姊姊想你了」，追問之下弟弟坦承陪1名阿姨逛街吃飯，就能賺錢。（翻攝自Dcard）

該女網友的弟弟強調沒有「賣屁股」，坦承父母、女友都不知道，他只是想買電腦給女友，才會用這方式快速賺錢，該女網友則要求弟弟向女友說明白，後則她會去檢舉弟弟；她事後將此事分享在網路上，並公開該「阿姨」的對話截圖，問說這事很嚴重嗎？需要要求弟弟還對方錢嗎？

不少網友認為原PO偷看他人訊息比較可惡「明正大偷看別人的line還到處講也蠻噁的，而且你弟也成年了，他自己就應該對自己負責」、「你憑什麼把別人的對話紀錄po出來，對方要告你是可以的你知道嗎」、「你其實真的蠻討人厭的」；也有人說「很好賺也」、「羨慕哪」、「順便幫姐姐要一隻iphone」。