在隔夜美股收紅之下，包括被錯殺的科技類股在內重見買盤，日股7日也同步走高。午盤漲勢加劇的日經指數，收26,490.53點，漲382.88點或1.47%。東證收1,882.33點，漲26.36點或1.42%。

摩根大通認為，聯準會公布的最新會議記錄，並沒有提供出乎市場意料之外的訊息。另外，近期美國經濟數據不錯，也沖淡不少經濟恐怕出現衰退的隱憂。

機器人手臂製造商發那科漲3.75%，空調製造業者大金工業也漲2.81%。前日因系統出槌，導致4000萬用戶無法正常使用通訊設備的電信公司KDDI，收漲1.95%。另外，零售業者永旺在公布創新高的季報後，股價更是飆升近11%。

在全球又陸續傳出新冠疫情後，航空以及鐵路類股分別一度跌0.77%以及1%。同時，百貨連鎖業者J.Front Retailing跌2.28%，京成電鐵也跌1.99%。