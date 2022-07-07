融程電(3416)2022年6月營收達新台幣2.07億元，年增11.9%、月增0.6%，營收創下單月同期新高。第二季營收為新台幣6.07億元，季增3.3%、年減0.68%。累計2022年1至6月營收為新台幣11.95億元，年減0.10%。從市場需求來看，受惠工業電腦等訂單需求強勁，隨著零組件料況供應進一步紓解，公司持續進行產能優化，預期下半年營收可期，全年展望樂觀。

融程電積極衝刺產能，產品銷售區域多集中於歐美市場，訂單穩定且客戶黏著度高，在歐美工業電腦市場穩定擴大之下，產品漲價效應，毛利率維持高檔水準。受惠工業終端市場需求復甦，工業電腦成長動能強勁，客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，今年營運維持成長目標，成長動能持續強勁，Q2仍維持成長。融程電在多項指標性大單入袋後，營收持續穩定成長放大，目前針對下半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標，以及營益率成長的正向展望。

此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，儘管面臨零組件價格因缺貨而漲價，在美元升值匯兌收益的挹注下，Q2毛利率優於Q1的水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。