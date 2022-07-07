有關中國經濟前景展望，市場近期看法較為分歧，PIMCO資產管理公司最新報告指出，由於疫情再起、房地產產業持續低迷，致使中國的信貸需求大幅萎縮，連帶導致中國銀行業者的第1季獲利成長疲弱，營運基本面壓力日增。PIMCO認為中國銀行業今年獲利將減少，第1季將成為全年業績走勢的縮影。

PIMCO分析，中國國有銀行，包括中國四大銀行，第1季稅後淨利年增率降至個位數中檔，反觀2021財政年度則呈雙位數成長；後者的高成長部分源於2020財年基期較低。受到資本市場表現不振的影響，財富管理產品的需求疲弱，導致費用收入成長率大幅降低，淨收益率也持續下滑。中國國有銀行的優先順位信用債浮現評價偏高跡象，反觀其海外子公司的優先順位信用債，相對價值吸引力更高，後者享有母公司的支援，且收益亦高於母公司直接發行的信用債。

PIMCO指出，儘管中國政府承諾針對特定領域加碼經濟刺激措施，但動態清零策略使得經濟前景依舊存在變數。展望未來幾季，業者配合政府「降費讓利」政策，加上資產品質可能進一步惡化，導致營收利潤率降低。PIMCO預計銀行業的基本面會轉弱。隨著中國採取動態清零政策，消費需求萎縮，導致零售領域的借貸成長力道比其他產業更加疲弱，消費者信貸與「個體工商戶」貸款尤其明顯。

儘管房地產政策稍有鬆綁，但不動產貸款需求尚未浮現明顯復甦的跡象。2022年第1季不動產貸款淨增4,600億元人民幣，遠低於去年同期的1.28兆元人民幣。相較之下，企業貸款成長力道相對持穩。5月底，中國人民銀行與中國銀行保險監督管理委員會呼籲地方銀行加大信貸投放力度，對象包括中小微型企業，以及從事綠能發展、科技創新、能源供給與水利基礎建設的公司。

資產品質方面，銀行逾期放款未來幾季預計不會大幅攀升，原因之一在於，部分受到封城影響的借款人與房地產開發商獲得貸款寬限。中國四大銀行的第1季逾期放款比率持穩，介於1.3％到1.4％之間。儘管如此，住房與消費需求轉淡，長期恐將導致不良貸款處置週期（resolution cycle）長達多年。