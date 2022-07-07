沈禎將馬偕紀念郵票首日封贈台東馬偕醫院。（蔡旻妤攝）

沈禎將馬偕紀念郵票首日封贈台東馬偕醫院。（蔡旻妤攝）

沈禎將馬偕紀念郵票首日封贈台東馬偕醫院。（蔡旻妤攝）

為感念馬偕博士來台150週年，中華郵政今年發行馬偕紀念郵票，邀請出身台東的書畫名家沈禎繪製。沈禎特地將郵票首日封捐贈擔任新冠重度收治的台東馬偕醫院，盼延續他無私奉獻的精神。

知名畫家沈禎謙虛表示，「我不是什麼國際藝術家，而是1個很認真的畫家」，他投入藝術創作領域已有50年，並多次為中央造幣廠、中華郵政設計繪製紀念金幣與郵票，繼去年繪製南台灣醫療宣教之父馬雅各醫師紀念郵票後，今年再度受邀繪製北台灣宣教先鋒馬偕博士。他精緻細膩的畫工，深受集郵迷讚賞。

「要從模糊的黑白老照片中臨摹推敲，確實費盡心思」沈禎說，去年以素描方式繪製馬雅各逝世百週年紀念郵票，今年決定用水彩描繪馬偕博士，使畫面更具生命力，但由於只有年代久遠的黑白舊照能夠揣摩，在刻劃馬偕的神韻與形象上，費了一番苦功，對於成果相當滿意。

疫情期間，台東馬偕醫院擔任重度級新冠收治醫院，守護台東民眾健康，為鼓舞在家鄉第一線抗疫的醫護人員，經台東生活美學館長江愚牽線，沈禎將親手繪製的馬偕郵票首日封捐贈給台東馬偕醫院，「這是我們從事藝術創作能做的一點貢獻。」

台東馬偕院長王功亮表示，馬偕博士在台灣奉獻一生，在醫療、宣教、教育及農業等領域影響層面深遠。若沒馬偕來台宣教並於1879年創立了偕醫館，就不會有1912年馬偕醫院的設立，也不會有1987年的台東馬偕為台東鄉親服務至今。期盼透過郵票的發行，讓馬偕博士對台灣的愛，在各個角落開枝散葉。