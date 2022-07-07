萬眾期待的《香腸派對》最新賽季改版將於7月7日隆重登場，喜歡搞怪的腸腸們將可以使用台語配音來體驗遊戲，正港本土在地的語言，搭配上同步推出的超蝦趴「誰是老大」台灣專屬台客套裝，保證讓派對更鬧更刺激。除此之外，恐龍賽季的新武器「能量雙槍」，想必將會是腸腸們愛不釋手的神兵利器，不只犀利還很帥氣！

最熟悉搞笑的聲音，那個有如傳說台語配音老師是？

這個感覺是？熟悉的聲音最對味！本次改版《香腸派對》特地邀請到烏龍派出所著名的兩津配音員-林協忠老師協助配音，充滿趣味的台語台詞，是否讓腸腸們聯想到知名的動畫角色？不只是只有推出台語配音版這麼簡單，改版過後，腸腸們可以透過活動獲得「誰是老大派對套裝」，只要完成分享任務就可以輕鬆入手。Bling-Bling的造型、誇張的髮型和令人無法忽視的藍白拖，整個派對還有誰比你帥？

最熟悉搞笑的聲音，那個有如傳說台語配音老師是？

PEW PEW PEW 能量雙槍瘋狂大爆射

腸腸們準備好迎接第一把雙持武器了嗎？隨著改版推出的「能量雙槍」能夠在近距離造高爆發傷害，超快的連射速度、50發子彈的大容量，保證是鎖爛對手的絕世好槍槍。「能量雙槍」發射出的子彈不會下墜，但要注意傷害會隨距離衰減。不論是老手腸腸或是新手腸腸，都很推薦使用這把武器，只要能掌握這把又強又帥氣的超猛武器，就能輕鬆吃腸囉~

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全新SS3賽季 恐龍主題獎勵等你一網打盡

SS3賽季主題和「恐龍」息息相關，不只是島上的各式恐龍載具，還有各種酷炫的龍龍主題造型外觀，像是酷似龍族獵人的「凶神龍鬥士」、帥氣的「飄飄馴龍師」、萌到你不要不要的「幼龍飼養員」等相關造型都等待著腸腸在新賽季解鎖。還有更多充滿驚喜的內容將會在暑假釋出，保證讓你的夏天熱鬧地不要不要。

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