螺絲廠世豐(2065)2022年6月合併營收達2億元，雖仍受美洲地區客戶短期調整庫存影響拉貨力道，致使6月合併營收雙減，月減0.39%、年減13.53%。第二季營收6.13億元，年減13.47%、季減5.75%。累計2022年1月至6月合併營收達12.64億元，亦年減12.86%。

世豐表示，6月份訂單出貨情況雖短期受到客戶調整庫存影響，惟歐美地區建築工業領域市場持續保持穩定需求、以及歐盟針對大陸進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，加上集團仍積極拓展美洲、歐洲等地區業務接單表現，挹注旗下主要客戶下單動能已逐步回升，進一步推升目前訂單能見度已達4個月水準，有望持續創造集團未來營運穩定成長。

世豐指出，集團透過持續深化研發技術並強化產品性能，提升旗下螺絲產品擁有耐腐蝕性、高強度、耐磨損，以及良好貫穿切削性能等特性，同時因應歐美地區客戶對於鑽尾螺絲產品訂單需求持續增加，世豐亦持續進行旗下鑽尾螺絲產線進行去瓶頸作業，以及同步找尋外部合作供應廠商等，此外，除近期上游原物料價格波動回穩、台幣貶值等因素，有助於創造集團營運正面挹注，世豐亦積極加大庫存良好管理，以期保持集團良好營運獲利能力。

展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區主要客戶大動作調整庫存情況已逐漸進入尾聲，雖美國整體房市受升息因素干擾新屋買氣，仍看好美洲舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售，加上建築工業領域訂單需求等，挹注整體下單力道穩步回溫跡象，另一方面，世豐持續深化歐美地區業務接單策略，有助於創造集團新一波良好銷售表現，同時，集團亦規劃於今年年底前增設新機器設備，有效提升整體產能、降低成本等優勢，並積極與協力廠商協調產能配置，助力整體營收有望隨著客戶下單回升、擴增產能等進一步向上成長。