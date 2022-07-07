今年電玩遊戲營收料將反轉下跌，為多年來首見，成為另一個在新冠疫情期間大發利市，但如今面臨衰退前景的產業。

市場調查公司Ampere Analysis出具研究報告指出，2022年全球遊戲和遊戲服務市場將較去年萎縮1.2%，跌至1880億美元。

從2019年到2021年，全球電玩遊戲市場大幅增長26%，達到1910億美元，創下歷史新高。根據Ampere提供的數據顯示，至少從2015年起，電玩遊戲銷售額便未曾間斷地持續增長。

在新冠疫情爆發後，宅在家防疫的生活型態，讓電玩遊戲業在2020年迎來罕見的榮景，同年微軟和索尼推出的新一代遊戲機亦給遊戲產業帶來提振。

微軟的Xbox Series X/S遊戲主機，以及索尼的PlayStation 5在推出後雖然引爆搶購熱潮，但也證明這場疫情是一把雙面刃，防疫封鎖導致的物流中斷和重要零件短缺，使消費者不管在線上還是實體店面都很難買到這些新遊戲機。

之後俄羅斯入侵烏克蘭，伴隨著供應鏈瓶頸揮之不去和通膨不斷升高，使遊戲業前景更加惡化。Ampere研究部門總監Piers Harding-Rolls表示，數據顯示遊戲產業並不具有「防衰退」功能，物價上漲導致生活壓力升高可能削弱消費力。

包括微軟和索尼在內，許多遊戲軟體公司和硬體製造商都已經決定暫時關閉在俄羅斯的業務。根據Ampere出具的調查報告，俄羅斯在2021年是全球第10大電玩遊戲市場，但今年估將跌至第14名，市場可能萎縮12億美元。

該產業亦面臨蘋果更新隱私政策等挑戰，蘋果此舉讓手遊開發商更難追蹤到iPhone用戶。此外，包括微軟的《星空》（Starfield）和《血色降臨》（Redfall）等遊戲鉅作延後發布，亦給遊戲產業帶來衝擊。

Harding-Rolls表示，基於種種因素，在經過兩年的大擴張後，遊戲市場料將在2022年回吐部分增長。但即便如此，今年的表現仍將比疫前好，整體產業前景仍然樂觀，預計在2023年將重拾增長。 Ampere預估全球電玩遊戲市場將在2023年達到1950億美元。