根據資料，今年6月台中預售屋轉售量高達7千件，佔全台35%；而北屯和西屯兩區的預售屋轉售量全台最高，雙雙破千件。然而今年台中預售屋交易件數和總銷金額較去年9-12月近乎腰斬，未來台中預售屋市場賣壓可能沉重。

慶房產集團2022年第三季房產趨勢前瞻報告，統計今年6月全台與七都預售屋轉售刊登量為19945件，其中台中地區就佔了7036件，比例高達35%！意味著全台灣每三間刊登轉售的預售屋，就有一間是來自台中！

若進一步觀察預售屋轉售量多的行政區，全台總共有44個行政區域預售屋轉售量超過百件，而台中就佔了15個，比例高達34%；若考慮到台中共有29個行政區，這也意味台中有半數以上的行政區都有百件以上的預售屋轉售量。其中又以北屯區和西屯區的預售屋轉售量最高，分別為1446件和1005件。這兩個面積總和只占0.3%台灣總面積的行政區，預售屋轉售量就佔全台的12%。

據資料顯示，2022年台中預售屋平均總價以1714萬元，超越新北的1704萬元，成為全台預售屋平均總價第二高的縣市，僅次於台北。若從2019年開始觀察預售屋價格的漲幅，近四年台中預售屋平均總價已高漲85.8%，但是台中地區的勞退平均提繳工資，在相同的四年內僅增長7.6%，兩者相差11.4倍！代表著台中地區的民眾，若想僅憑薪資收入購屋，只怕是越來越辛苦。

然而若從近期的台中預售屋交易狀況進行分析，可以發現2022年1-4月較2021年9-12月，台中預售屋交易件數和總銷金額分別下滑了53.6%和42.7%。在預售屋轉售量大、成交量縮減，以及台中市勞工薪資漲幅難以追上房價漲幅的情況下，未來台中預售屋的賣壓可能相當沉重。