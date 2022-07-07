彰化縣新增1823例確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情趨於常態流行，中央流行疫情指揮中心7日公布新增3萬1364例本土個案，彰化縣新增1823例確診，使用居家抗原快篩人次，已經逼近全縣總人口，多達123萬2890人，目前居家隔離中人數3892人，累計確診數18萬8885人。彰化縣長王惠美表示，7月8日起開放設籍彰化縣且年滿18歲以上民眾預約接種Novavax疫苗。

彰化縣長王惠美表示，防疫仍不可大意，彰化縣自7月8日起開放設籍本縣且年滿18歲以上民眾預約接種Novavax疫苗，並協請轄內206家合約醫療院所提供預約接種服務，請符合接種對象的民眾，把握時間完成預約，並攜帶健保卡及接種紀錄卡於預約時間前往接種。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，接種Novavax疫苗的副作用和一般流感疫苗較相似，預約對象，包含尚未接種疫苗者或已完成第1劑疫苗，欲預約接種第2劑者。已完成第2劑疫苗，欲預約接種第1次追加劑者，任何廠牌疫苗，間隔12週以上。若為居家隔離及自主防疫者，需等3＋4天自主防疫結束後，且無COVID-19相關症狀才可施打疫苗。每診次開放預約人數，額滿為止。