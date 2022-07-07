封測大廠力成（6239）7日公告6月合併營收80.92億元，第二季合併營收232.63億元，同步創下歷史新高紀錄。由於美光及鎧俠等大客戶的記憶體封測訂單維持成長，法人看好力成第三季合併營收將續創新高，下半年營運表現優於上半年。

力成受惠於記憶體封測接單量提升，6月合併營收月增3.2％達80.92億元，較去年同期成長14.6％，單月營收續創歷史新高。第二季合併營收季增11.7％達232.63億元，與去年同期相較成長12.8％，為季度營收歷史新高。累計上半年合併營收440.94億元，較去年同期成長12.9％，改寫歷年同期新高紀錄。

雖然第二季以來記憶體市況不佳，但力成受惠於中國疫情封城帶動的記憶體封測轉單效益，以及日本鎧俠NAND Flash製程污染問題解決並恢復出貨，記憶體封測營收維持成長。不過，力成轉投資超豐因客戶進入庫存調整期，第二季包括個人電腦、手機、大尺寸電視等消費性晶片封裝接單減弱，產能利用率下滑。由於記憶體封測營收增幅較大，力成6月及第二季營收順利創下新高。