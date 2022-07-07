澎湃新聞7日報導，極端高溫天氣6月在歐洲、亞洲、北美洲多國，甚至在俄羅斯近北極地區都創下月度和歷史高溫紀錄。科學家指出，這種日益嚴重、頻繁和持久的高溫天氣，是人為造成全球氣候變化的明顯表現。

美國新聞網站Axios報導，日本、義大利、挪威、伊朗和芬蘭等國家在6月錄得了創紀錄的高溫——這些都發生在北半球夏季通常最熱的月份——7月之前。

在亞洲，6月25日，日本16％的地區經歷了有記錄以來6月最熱的一天，並在6月首次出現40℃的高溫。

澎湃新聞報導，在中國，6月高溫天氣也屢創紀錄。中國國家氣候中心副研究員孫劭說，6月全國平均氣溫21.3℃，超過常年平均氣溫0.9℃，為1961年以來歷史第1位。6月，大陸共有224個氣象站出現極端高溫事件，其中河北靈壽、槁城等地更是在6月25日出現了44℃以上的極端高溫。

在西歐，熱浪天氣次數同樣急劇增加，研究顯示，西歐極端高溫天氣增長速度是北半球其他地區的3到4倍。

6月18日至20日，法國多達70個省分發布高溫警報，多個地方高溫紀錄被打破。法國西南部庇里牛斯省城市比亞里茨氣溫在下午4點錄得42.9℃，刷新了當地2003年8月時40.6℃的紀錄。

西班牙國家氣象局表示，西班牙在剛經歷過至少100年以來的最熱5月後，又在6月上旬迎來異常高溫，6月13日中部和南部地區氣溫已經突破40℃，安達盧西亞地區甚至高達43℃。

上周，義大利出現月度和歷史最高氣溫，導致多洛米蒂山脈致命冰川雪崩，造成至少7人死亡，20人失蹤。甚至在距離北極圈僅有400公里的俄羅斯諾里爾斯克也在23日迎來6 月最熱一天，氣溫32℃。

在北美，6月13日，美國堪薩斯州持續高溫，局地氣溫達到了約42℃，至少2000頭牛因高溫死亡。持續的高溫天氣，讓當地的牲畜養殖業面臨嚴峻考驗。

進入7月後，高溫的勢頭絲毫未減。截至7月3日，東京都連續9天出現35℃以上高溫天氣，創下自1875年氣象記錄開始以來的連日持續高溫紀錄。

7月6日，中國有22個氣象站氣溫突破歷史極值。西北城市張掖40.3℃創下歷史新高，刷新了2001年7月14日的39.8℃的最高紀錄。

澎湃新聞報導，專門研究極端天氣統計的西班牙氣候學家和天氣歷史學家馬克西米利亞諾·埃雷拉（Maximiliano Herrera）表示，在2021年至2022年間看到很多極端天氣事件，這些可能是受反聖嬰影響的空氣急流的運動引起的。

世界氣象組織進一步指出，現在所有自然發生的氣候事件，都是在人類引起的氣候變化背景下發生，人類引發氣候變化使全球溫度上升，加劇極端天氣和氣候，並影響季節性降雨和溫度模式。