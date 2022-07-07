台北市內湖區碧山里里長呂之杞，以3萬元向陳姓小姑承租內湖路場地，做為里民活動場所，但她卻虛報租金為5萬元，9個月來溢領18萬元，士林地院審酌，呂詐得的錢財並未中飽私囊，而是拿來補貼裝潢及活動開銷，依利用職務詐取財物罪，判呂1年10個月，緩刑2年。

判決指出，呂於2014年12月，擔任碧山里12、13屆里長，根據「社區照顧關懷據點計畫」，可以租用場地供里民活動使用，她向陳姓小姑承租內湖路場地，但在製作租賃契約時，卻將3萬租金浮報成5萬元，且為瞞住小姑，還私刻對方的印章，製作不實的合約上報、請款。

經調查呂自2019年3月，一直到12月，向社會局陸續申請9次不實租金，從中不法獲利18萬元，呂因一時貪念便宜行事，利用里長職務詐取財物。

合議庭審酌，呂的行為影響政府經費的正常運用、破壞制度執行，但考量她沒有前科，18萬元也拿來裝潢辦公室、補貼里民活動開銷及添購設備，並未中飽私囊，且坦承犯行並繳回不法所得，依「貪污治罪條例」中「利用職務機會詐取財物罪」，判呂1年10個月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。