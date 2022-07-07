草屯不僅是全國第1大鎮，也是重要農業產地，南投縣長林明溱關心農民出入及農產運輸安全，7日到草屯鎮新光、頂茄荖及南埔等3處農地重劃區，會勘年久失修、破損龜裂的7條農路，當場指示地政處加速測設發包，盡速改善農路的路況。

草屯鎮在南投縣13鄉鎮市中，工商產業相對繁榮，縣府最近開發手工藝產業園區，要讓屯鎮產業升級；不過，草屯鎮也是農業重地，盛產優質白米、荔枝、葡萄等農特產。

林明溱與草屯鎮長簡景賢，縣議員唐曉棻、簡賜勝，石川里長洪日燈、加老里長洪柏森、南埔里長李士吉及地政處重劃科人員，會勘縣草屯鎮農地重劃區農路改善工程，許多農友鄉親都到場關心並表達意見。

林明溱表示，草屯鎮石川里新光重劃區，新光段517地號農路及新光段1180地號農路，因久未養護維修，路面龜裂破損嚴重，影響農民出入安全，將刨除破損路面，重新鋪設分別長125公尺、寬3.5公尺，及長100公尺、寬3公尺路面，改善工程會盡速發包。

草屯鎮嘉長宮附近的頂茄荖重劃區農路，有長約370公尺、寬4.5公尺的路段，路面已經破損礫石裸露，騎機車途經有打滑、摔倒的危險；林明溱表示，將由地政處動支100萬元徹底改善。

林明溱表示，草屯鎮南埔2期重劃區青宅段868、1001地號農路，將軍段1123、1130地號農路，及將軍段1109地號農路，因為進出農民及社區住戶非常多，道路崎嶇不平影響交通安全，確實有必要立即改善，將由地政處動支經費重鋪路面。