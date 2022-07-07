雲林縣政府推動「社會住宅包租代管」，幫助民眾找到合宜居所。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為解決民眾住的問題，推動「社會住宅包租代管」方案，7日在虎尾鎮多功能活動中心舉辦說明會，雲林縣長張麗善表示透過顧問公司媒合房東與房客，可幫助房東更方便將屋子出租，同時讓房客以優惠價格承租，未來再配合新建社會住宅，讓每個人都能找到最適合自己的居所。

雲林縣政府去年8月開始推動「社會住宅包租代管」方案，目標為包租、代管各100戶，目前完成20餘戶，主要是有不少民眾選擇另一項「租金補貼」優惠方案。縣府為鼓勵包租代管的顧問公司持續與房東簽約，以釋出更多空屋讓房客有更多選擇，特別舉辦此次說明會。

張麗善表示，雲林即將新建社會住宅，在未完成前，先以包租代管方式媒合顧問公司與房東，把空的房屋出租，政府會減免稅金、補貼房屋修繕、保險等費用，房東也能透過顧問公司，不用直接面對房客，輕鬆將房子出租，也可幫助青年、弱勢等族群安心租房。

張麗善說，縣府與中央配合，將在斗六市興建97戶社會住宅，預計今年8月6日動工；虎尾鎮也規畫400戶新建社會住宅，完工前就以包租代管方案提供合宜居所，讓房東、房客創造雙贏。

縣建設處處長李俊興指出，社會住宅政策中央有相當多方案，包括租金補貼、過度階段的包租代管，以及新建社會住宅，斗六社會住宅預計2024年完工，虎尾社會住宅預計2025年完工。

建設處進一步說明，包租是顧問公司直接向房東承租房子，當二房東再租給房客；代管則是房東委託顧問公司協助出租、管理房子，兩者並不相同。

至於雲林包租代管社會住宅推動尚未達標，主要是因套房租金較低，大家選擇另一項優惠方案「租金補貼」，最高可補助3600元。但若是租整層公寓，租金較高，包租代管社會住宅的優惠便會超過3600元。