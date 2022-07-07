美國商會於今年6月發布《2022台灣白皮書》，認為台灣目前正值「黃金時機」，應掌握機會，呼籲台灣政府應更積極加速與美國等民主夥伴的整合與連結，促進台灣的國際競爭力；無任所大使林佳龍今提出首都願景「SWEET Taipei！世界共好篇」，希望以BCCD四大主軸，提升首都台北與國際鏈結的能力。

林佳龍說，BCCD包括Branding（品牌力），創建台北的品牌力，用台北帶領台灣站上國際舞台；Connecting（連結化），讓台北成為鏈結在地與國際的策源地，成為台灣經濟、文化與科技的領航者；Crossing（跨域化），持續推動台北對內對外的城市交流合作；Digitalizing（數位化），運用虛實整合的能力，擴大台北的影響力。

林佳龍說，為了讓「首都願景的12門課」更貼近台北市民的想法與需求，擬定Taipei Plus政策的同時，亦委託民調公司，分別在6月15到17日、6月20到23日採市話及手機，針對戶籍於台北市且年滿20歲以上的民眾共1730人，進行了2波民意調查（95％信心水準，抽樣誤差正負2.36％）。

他說，民調發現，不分男女與黨派，有85％的台北市民認為「台北市長候選人在競選期間提出市政建設規劃（政策）是重要的」。而針對市民對「台北國際化」程度的評價，以台北、東京、首爾、新加坡、曼谷等五個城市來比較後發現，44％的民眾認為新加坡最國際化、認為東京最國際化的有30％，首爾與曼谷則分別是3％和2％，僅有2％的台北市民認為，台北市的國際化程度最高。其中，越年輕的族群以及教育程度越高的市民，更傾向認為台北國際化程度明顯比不上這四個城市。

他說，但對「台北市是否能帶動全台各縣市的國際連結」，有51％的民眾認為有信心，比沒信心的民眾（38％）高出不少。其中，女性（55％）比男性（47％）顯得更有信心，而越年輕、教育程度越高的台北市民，亦對台北領航台灣有更高的信心。

他表示，由上述民調可知，雖然市民對近幾年「台北國際化」的程度不甚滿意，但對台北市在「連結全台，邁向國際」的角色則是充滿期待，特別是越年輕與教育水準越高的市民，更是充滿信心。更重要的是，絕大多數的台北市民相信，政策規劃對台北市長選舉有其重要性。

他強調，面對全球競爭，首都台北必須朝更國際化的目標邁進。他們提出首都台北的五大城市願景SWEET Taipei，致力於提升台北與世界接軌的能量。SWEET是縮寫，內容包括：Smart Solutions City（S智慧解決城）、World Citizenship City（W世界公民城）、Entrepreneurial City （E創業友善城）、Event City（E盛會活動城）與Teen Ambassadors Exchange City（T青年大使城）。期盼打造台北成為亞洲第一的國際城市。