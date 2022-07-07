高雄市政府推出「週間補到千、週五又補五」住房加碼補助。（柯宗緯翻攝）

高雄萬豪、義大皇家酒店及天悅飯店加碼國旅補助優惠贈送義大世界遊樂園4張(二大二小)。（柯宗緯翻攝）

國民姐夫具俊曄受邀參加「高雄旗津啤酒嘉年華」（台視提供）

高市府搶攻中央國旅補助商機，率先全國推出「周間補到千、周五又補五」住房優惠，平日入住每房再加碼200元，最高可獲1500元；周五全台獨家補助500元，但加碼有限額「先住先贏」。旅宿業者笑開懷，盼能一掃陰霾。此外，市長陳其邁預告的7月16日彩蛋也揭曉，就是大S老公具俊曄將受邀到「高雄旗津啤酒嘉年華」演出。

交通部觀光局將在7月15日推出「悠遊國旅」計畫，包含自由行旅客、旅行社、遊樂園等優惠方案，其中自由行旅客平日入住合法旅宿（周日至周四）折抵800元，若入住星級旅館、好客民宿等，或旅客本人完整接種3劑疫苗，加碼500元優惠，最高可享1300元補助，不過不少民眾及業者認為「看得到，吃不到」，效果有限。

對此，高雄市觀光局長周玲妏表示，高市府搭配中央悠遊國旅政策，從7月15日至8月31日暑假期間，特別推出「周間補到千、周五又補五」住房加碼，在周日至周四，入住高市「安心旅宿」、「動物友善空間認證」、「無障礙設施」等合法旅宿，除享有中央補助額度外，市府每房再加碼補助200元，總計最高可獲1500元補助。

針對中央不補助的周五，高雄更全台獨家大方再補助周五當晚500元。不過，上述優惠額度用完為止，採取「先住先贏」。

有「摩鐵南霸天」之稱的高雄市觀光產業聯盟總會長劉坤福指出，隨著疫情逐漸趨緩，有中央的悠遊國旅方案，再加上市府加碼補助，對觀光產業注入一支強心劑，將為高雄帶來大量旅遊人潮。高市旅館公會理事長周文彬也期待，來高雄旅遊的人數衝高，觀光產業活絡起來。

此外，高雄旅宿業者也積極搶市，紛紛推出優惠加碼方案，總共有48家提出優惠方案。有漢來大飯店的再回饋1300元，高雄萬豪、義大皇家酒店及天悅飯店贈送義大世界遊樂園4張（二大二小）門票，國賓飯店的豪華4人房2999元，寒軒大飯店續住只要1300元。

漢王洲際飯店、夏優旅居及永悅商旅的0元入住優惠，宮賞藝術飯店及鈞怡飯店的入住加贈100％純棉的羽毛枕頭、圓山大飯店的打滿3劑入住旅客加贈鳳梨酥、旗津道酒店入住加贈下次平日入住300元抵用券、御宿飯店集團11家分館贈送入住旅客防疫小禮品，月光山林民宿贈送500元折價券等多家好康優惠，詳洽「高雄旅遊網」查詢（https://khh.travel/ ）。

此外，「高雄旗津啤酒嘉年華」7月16日開幕活動力邀「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）演出。周玲妏表示，具俊曄上周才到高雄參與金曲獎掀起旋風，感謝他將金曲獎後的第一場大型公開演出再次獻給高雄，跟大家度過最chill的派對。具俊曄也向大家喊話：「什麼都別想，來就對了！盡情享受吧！」