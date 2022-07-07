楊繡惠與孔雀對話，驚呆眾人。（民視提供）

大夥在閘門前看到綠森蚺全部嚇傻。（民視提供）

看到超巨大的綠森蚺後，眾人嚇到臉綠直接跑掉不錄影。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周將由浩子、阿翔、籃籃、楊繡惠、孟潔、李家慶帶大家到新竹北埔體驗動物觀察員，職人Mandy強調要學會照顧動物，就要先觀察並了解動物的習性，會讓大家餵食園區內的動物們，更近距離的了解動物。

首站可愛動物區有兔子、天竺鼠、雞、孔雀等等，正值發情期的孔雀展翅求偶，並且猛烈的高聲啼叫，特殊的叫聲吸引大家注意，也讓與白雲鬧緋聞的楊繡惠忍不住模仿，沒想到孔雀竟然聽得懂，還跟楊繡惠一來一回的隔空對話，浩子大讚是楊繡惠是演藝圈第一人，不僅桃花超旺，還「電」到孔雀談戀愛。

動物觀察員職人提到平日定期幫動物們做身體數值的紀錄，等等要請大家幫忙「動物量體重」就帶大家往神秘地點移動，一到目的地就讓籃籃、楊繡惠跟孟潔頭也不回的直接拔腿就跑，職人卻很愜意的就把關著「動物」的閘門打開，讓全員集體嚇瘋狂喊：「等一下!」，映入眼簾是「超巨的蛇」讓眾人臉綠，楊繡惠還嚇得說要退通告要直接走人，浩子還怕得先把閘門關上，搞笑的畫面讓職人大笑。職人說這裡面的動物是綠森蚺，也解釋森蚺是全世界最重的蛇，也是世界最大的蛇之一，還說森蚺不會把人當食物所以大家不用擔心，這時機靈的籃籃問：「但是剛才如果有碰到其他動物跟飼料，會不會被當成食物？」，職人也毫不猶豫的回答：「確實有可能」，肯定的回答讓眾人更加恐懼，最後職人拿出體型稍小的球蟒讓藝人來體驗健檢，才結束這場鬧劇。

接著職人帶大家去看超親人的山羌「小乖」，牠不僅不怕人，甚至在錄影時把眾人的鞋帶都吃了一遍，讓浩子逗趣的說：「這樣有吃飽嗎？」。職人說「小乖」會親人是因為被人從小養到大，而且他還有個特殊的癖好喜歡聞女生的髮香。於是孟潔就開始用自己的小馬尾去逗弄牠，沒想到「小乖」突然像著了迷一樣空狂磨蹭孟潔，讓她又癢又害羞的頻頻後退，超萌的舉動也讓籃籃少女心噴發說：「好可愛好想帶回家養」。職人補充到，其實山羌的眼睛上方的兩孔是牠們的氣味腺，聞到喜歡的味道就會用氣孔磨蹭物體表面，讓味道殘留在上面，所以才會一直可愛的磨蹭人。