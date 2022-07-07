李姓男子日前在汐止區某早餐店，發現獨自下課經過的12歲女童，將對方強拉到店內椅子上，撫摸對方大腿及私密部位，女童慌張逃離後告知父母，隨後報警逮人，士林地院審酌李已支付50萬元，與被害人父母達成和解，依強制猥褻罪判處1年10個月徒刑，緩刑3年。

判決指出，李男與被害女童均為汐止區某社區住戶，2021年10月某日下午，李坐在已打烊的早餐店長椅前，發現女童下課準備回家，李見四下無人，將對方強拉至長椅旁，接著猥褻亂摸被害人，甚至拿對方的手觸摸自己的生殖器。

女童被嚇到，表示「我作業很多，要回家寫功課！」接著迅速離去，事後向父母告知此事，家屬隨後報警並逮捕同社區的李男。

判決指出，李當時由女童自行離去，未以暴力脅迫，在沒造成更大傷害前就收手，可見人性尚未泯滅，李因一時衝動猥褻女童，事後已以50萬與家屬和解，被害人也同意給予李男自新機會。

士林地院宣判，李依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並不得再靠近、接觸女童，另應向指定機構，提供120小時義務勞務，導正偏差行為。

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