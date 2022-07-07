雲林縣府文觀光處前年首次舉辦西螺大橋藝陣文化祭活動，透過眾神遶境安撫民心，並達到宣傳西螺文化觀光效果，去年因疫情停辦一年，今年以來百業仍蕭條，西螺鎮商家盼縣府今年恢復舉辦，文觀處決定於9月16日至18日再帶領眾神上西螺大橋。

文觀處長陳璧君指出，前年一連3天「西螺大橋藝陣文化祭活動」吸引上萬遊客人潮來雲林夜間觀光，民眾同時高舉火把一齊走上大橋，由福興宮號召的雲林、彰化24家宮廟神明一起上大橋，更開創歷史新猶。

中央政府今年五月決策「與病毒共存」，但百業仍蕭條，西螺鎮觀光人氣也降低，店家陳情縣府提出觀光振興計畫，並盼「西螺大橋藝陣文化祭活動」恢復舉行。

陳璧君表示，配合中央7月15日起「悠遊國旅」振興方案，縣府文觀處已準備好超前部署的活動方案，並向西螺鎮公所提出活動場地申請，預計9月16日、17日、18日再次啟動西螺大橋藝陣文化祭活動。

陳璧君說，以西螺大橋聞名全台的西螺鎮，得天獨特擁有濁水溪的自然景觀與河畔文化，沿街都是美食小吃，散發台灣早年歷史味的延平老街、轉型為青創集散地的「東市場」更為雲林縣帶來觀光人潮。

她說，期盼中央、縣府、地方的通力合作，在後疫情時代帶動西螺產業復甦及活絡觀光人潮。