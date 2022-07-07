國民黨下屆花蓮市長提名人選採專案辦理，縣黨部日前找來有意參選的李秋旺、魏嘉彥、吳東昇、林宗昆4名議員協調，同意採「開放」方式，今天登記作業截止，4人都完成登記，縣黨部下週一資格審查後將報給黨中央，並持續協調整合，以團結爭取勝選。

國民黨花蓮黨部今天表示，花蓮市長黨內領表登記作業，7月5日、6日先後有李秋旺、魏嘉彥、吳東昇、林宗昆等4位現任議員完成領表，7月6日、7日兩天登記作業期間，4人都先後登記完成。

花蓮縣黨部將於下週一（7月11日）召開縣黨部資格審查暨提名委員會議，完成參選人資格審查，再將參選人名單報送中央。

縣黨部主委張逸華表示，4位參選人日前於縣黨部的協調，均表示為了黨的團結，都同意採「開放」方式，縣黨部除將4位參選人簽署的承諾書報送中央外，持續到8月29日選委會正式登記前這段期間，縣黨部仍將持積極進行協調與整合工作，務求最後贏得11月26日花蓮市長國民黨的勝選。

花蓮市人口逾10萬人，占全縣人數1／3，向來是選舉兵家必爭之地，國民黨4人表態參選；民進黨確定徵召市民代表謝豪杰參選。