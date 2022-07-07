日本知名漫畫《遊戲王》作者高橋和希，今(7日)驚傳在沖繩外海被尋獲遺體，消息一出讓外界都震撼不已。而《遊戲王》是他最知名的作品，即使漫畫連載早在2004年完結，他仍靠後續的遊戲、卡牌等收獲驚人收入。

之前有日網列出2022年收入最高的日本漫畫家Top 20，高橋和希排在第三，雖然《遊戲王》漫畫連載已於2004年完結，但他靠電腦、手機遊戲還有實體卡牌等收入不少，推估年收入6億日圓。

《遊戲王》改編的「遊戲王集換紙牌遊戲」在2011年的發售累積張數超過251億7千萬，去年全球賣出350億張卡，被金氏世界紀錄認定為「世界銷售最多的交換卡片遊戲」、2013年金氏世界紀錄認定為「最多參加人數的交換卡片遊戲比賽」。據悉，高橋和希可從每張卡分到0.1~0.2日圓分成，光賣卡就能賺進數十億，相當驚人。

高橋和希6日身穿潛水裝，被發現漂浮在沖繩縣外海上，被救起後已經死亡，享壽60歲，警方目前正在他的調查詳細死因。高橋和希早年曾以「高橋一雅」名義，推出《鬥輝王之鷹》、《天燃色男兒BURAY》等作品，之後以高橋和希的名義推出《遊戲王》，廣受歡迎。