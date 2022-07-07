味全龍進入上半季爭冠關鍵時期，卻接連出現傷兵，吉力吉撈·鞏冠在跑壘時不慎弄傷左膝，要等2周後再做檢查，7月底登場的明星賽全壘打大賽已確定由隊友拿莫伊漾代替參賽，對抗賽也應該無法參賽，他苦笑說：「沒辦法，真的跟中華隊無緣。」

鞏冠在4日澄清湖對樂天桃猿的比賽中，4局下跑向一壘時為了閃避觸殺，跳起來落地時不慎弄傷左膝，昨天他因膝蓋腫脹提前退出上半季一軍戰力，也讓中職本季已無全勤球員。

「每個人當然都會想要每天比賽，自己也是這樣的心態，但受傷了，遇到就希望能趕快好起來。」打球生涯首次因膝蓋傷勢進入傷兵名單，鞏冠也只能無奈苦笑，「好在現在隊友也表現得好，現在就專心治療，希望能趕快康復。」

原本鞏冠有入選今年中職明星賽中華隊，也要參加全壘打大賽，但因為這次傷勢都要錯過，也讓他再度與中華隊擦身，雖然這次只是表演性質的對抗賽，但他本來也十分期待打球生涯首度的明星賽。之前2015年首屆世界12強棒球賽時，他有進入遞補名單，但隔了1個月後右手肘就動TJ手術，讓他錯過披上國家隊戰袍的機會。