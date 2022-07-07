每個人生活習慣大不相同，若要住在一起勢必都得經過一段磨合期，但若是遇到這樣的狀況，你能接受嗎？一名人妻日前發文抱怨，婆家的生活習慣簡直讓她不敢領教，碗盤爬滿蠅蟲不洗、沾有血漬的褲子亂丟、床頭櫃上一粒粒黑點更疑似是老鼠糞便，讓不少網友看到照片後大吃一驚，直呼「快吐了」。

這名辛苦的人妻昨（6）日在《爆怨公社》發文，表示和先生是再婚，彼此在前段婚姻都有小孩，婚後搬進婆家變成10人的大家庭，原以為能有嶄新的生活，沒想到卻是惡夢的開端。人妻表示，婆家成員的生活習慣極差，「碗盤吃一吃都丟著到隔餐給老的洗」、「曾經把碗藏在抽屜超過1個禮拜，放到發黴」，導致各種蠅蟲聞香而來。

不僅如此，人妻也發出多張令人看了頭皮發麻的照片：堆如小山的髒碗盤放在水槽裡、冰箱裡發霉長黑斑的水果已經難以辨別原貌、地上一坨一坨的衣物不知道是否乾淨，更誇張的是，床頭櫃上還有6坨黑漆漆小圓球，像極了老鼠的排泄物，讓人看了瞠目結舌。

爆料的人妻曬出婆家生活實況，許久未洗的碗盤引來許多蚊蟲。(圖/爆怨公社)

爆料的人妻曬出婆家生活實況，四處可見動物的排泄物。(圖/爆怨公社)

貼文曝光後震驚不少網友，直說「媳婦難為啊」、「我不敢說自己多乾淨，但是這樣完全無法接受」、「看的我頭皮發麻」、「快吐了」、「我寧可單身也不要進這樣的家庭做奴隸」，而也有網友建議人妻購入持家五寶，分別是「洗碗機洗衣機、烘衣機、吸塵器、垃圾桶」，認為能裝笨就不要太能幹，以免最後苦的還是自己。