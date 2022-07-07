逼宮？英國首相強生將宣布「請辭」 最快今遞交辭呈 留任至10月

英國廣播公司（BBC）報導，英相強森在當地時間7日上午8時會晤保守黨「1922委員會」（1922 Committee）主席布雷迪後，表達他將即日辭去保守黨黨魁一職，並僅會留任首相至今年10月保守黨選出新任領袖為止。

據英國《衛報》引述知情人士說法，強森在過去48小時堅稱他將奮戰到底，認為辭職將導致政局不穩，甚至不惜解雇長期盟友前英國城鎮升級與房屋社區大臣戈夫（Michael Gove），但隨著愈來愈多內閣官員辭職，他似乎再也經不住壓力。

強森上月才驚險挺過保守黨不信任投票，卻因保守黨副黨魁品契爾（Christopher Pincher）涉性醜聞再受重擊，迄今已有54名官員辭職，包括前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和前衛生大臣賈維德（Sajid Javid）。

5日甫接任財政大臣的查哈威（Nadhim Zahawi）也在稍早發表公開聲明，稱強森繼續留任不僅是對強森自己、對保守黨乃至英國上下，都只會讓情況更糟。他說：「你必須做正確的事，現在就走。」

BBC報導，唐寧街10號表示，強森將於今日稍晚對全國發表演說。