以「背對太陽」指涉同志情慾的隱匿狀態，以探討同志議題為主的《背陽—情慾伏流及其隱現》，由莊偉慈策展，藉由圖像組構、影像敘事、聲音表現、民間譚的拆解重組，就同志情慾的流動路徑和潛藏敘事，進行考掘並重現。

「背陽」作為動詞，即是試圖探索同性或酷兒的情慾狀態，這些迥異於異性戀的慾望，是如何逃逸或繞過以陽性中心主義為主的秩序，重新建立起具流動性與異質性的敘事？展覽藉由創作思索象徵秩序所建構的情慾特質，以及藉此展現同志或酷兒情慾的多元面貌。

就視覺符號角度切入，莊偉慈規畫了繪畫作品呈現，藉由藝術家范揚宗、呂浩元和簡翊洪的作品，透過圖象嵌合情慾與相關符號，重新編織成具曖昧性的視覺文本。范揚宗之作品《泳池系列－暗色的磁磚》，以輕盈的視角聚焦在屬於公共空間的游泳池，畫面展現出對男性身體無可迴避的凝視和慾望：呂浩元本次展出的作品透過靜物描繪借代情慾的樣貌；簡翊洪的《問愛書》和《欲愛集》，收集了草圖中難以用單一畫面呈現的碎片。

展覽第二個部分聚焦於聲音、影像和敘事。張紋瑄與廖海廷的作品《F的故事》，從聆聽作為辨識主體為基礎開展。這件以文字、音樂與聲音交錯編織的作品，從人聲出發，最後指向對性慾特質的非二元化的理解；張允菡和楊雨樵合作的作品《最後剩下的全是內臟》，從民間譚針對同志情慾敘事進行重演與重述；黃孟雯的《遊蕩》來自近年她持續發展的藝術計畫，聚焦關注台灣近代史中的性別脈絡與身體研究。

最後一個部分為影音裝置及文件作品《女同性戀仨》。沃時文化的三位研究者蔡雨辰、陳韋臻、陳佩甄，以近年所進行的研究計畫「再現．抵抗．瓦解：一次重訪台灣同志污名史的邀請」、「女同志文化記憶庫」為基礎開展。三位研究者將融合記憶經驗的創作形式與聲音檔案的製作，讓文本和聲音交互對照，思考檔案與個體經驗的關係。