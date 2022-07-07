活動打卡景點高達6米的巧克比精神堡壘。（主辦單位提供／陳淑芬台中傳真）

活動打卡景點，台中限定場景台中車站。（主辦單位提供／陳淑芬台中傳真）

「蠟筆小新甜點世界大冒險」在台中驛鐵道文化園區登場，活動打造7個打卡場景，包括高達6米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點，除了蠟筆小新，還有野原一家、動感超人以及春日部防衛隊同行，並推出上百種周邊商品，好逛好玩，讓蠟筆小新粉絲留下美好回憶。

日本漫畫「蠟筆小新」，描述男童野原新之助的童真有趣的日常生活，深受大小朋友喜愛。「蠟筆小新甜點世界大冒險」繼台北、台南展出後，今年夏天來到最後站台中，在台中驛鐵道文化園區融合鐵道、火車，加入台中特有意象，自7月8日起至9月25日展出。

7日舉辦開展記者會及試營運，由人偶蠟筆小新和動感超人唱跳演出，吸引眾人目光。現場打造7個大型打卡場景，包括「巨大巧克比精神堡壘」、「和蠟筆小新及春日部防衛隊，夏日出遊去」，還有台中限定場景包括帝國糖廠、台中公園及綠川等，邀請粉絲一起來拍照。

除了大型打卡主題佈景，現場還有超過150項熱銷周邊商品，還多款台中限定版商品，好拍又好逛，並規劃「甜點列車抽獎活動」，猶如列車燈號的跑動抽獎，頗具趣味性。

展覽推出「拍照打卡任務送」，設計6款蠟筆小新獨家車票書籤，只要在園區與蠟筆小新場景拍照，將照片上傳至FB或IG貼文，依規定標記地點，即可獲得打卡禮，收藏限量版書籤。