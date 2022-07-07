（更新時間：17:25）新竹市前市長林智堅近日捲入論文抄襲風波，引發社會熱烈討論。不過有網友發現，科技部官方網站上的《國科會公布學術倫理規範》竟突然於今（7）日下架，讓不少人驚呼「科技部也動起來了」。目前網頁已經回復正常瀏覽狀態，不過科技部尚未出面回應。

科技部《國科會公布學術倫理規範》清楚載明學術倫理與規範，上頭提到，雖然不同學術領域有不同自律規範，但這些是「一個最基本的規範」，附加檔案則有《國科會對學術倫理的七點說明》、《研究人員學術倫理規範》、《行政院國家科學委員會學術倫理案件處理及審議要點》的DOC文件檔、ODT文件檔、PDF檔案。

對此，許多PTT網友紛紛表示「要重新定義了嗎？」、「不要臉的新境界」、「遊戲規則，從今天開始改變」、「科技部也動起來了」、「全黨救一人真的值得嗎？」、「道歉就好的事情，為什可以搞成這樣？」、「時空背景不同啦，有夠噁心」、「整個國家為了一個抄襲，我會笑死」。

根據《中時新聞網》比對，頁庫存檔與新上架的網頁1406字並無不同，附加檔案也未做增減或修改，不過目前科技部尚未出面回應，僅可從網頁最下方的「更新日期：2022/07/07」得知網站一度下架。