「煙波花時間 宜蘭傳藝」是四人同遊絕佳選擇，使用具溫暖感受的木地板為建材，讓臥室更具溫馨感。（HotelsCombined提供）

「馥麗溫泉大飯店」讓你在房間就能邊泡溫泉邊觀賞雪山山脈的壯麗。（HotelsCombined提供）

迎接暑假，孩子都迫不及待出遊，勞心勞力的父母們也想喘口氣放鬆，為緩解這段日子的疲憊，知名旅宿比價網站HotelsCombined搶在國旅補助前開跑，精選全台必去解Fun系親子旅宿，加碼「7月家庭樂」限時優惠活動，除了能以最低25折入住知名親子旅宿外，還能選擇入住時付款，保有旅遊彈性。

為解放一家人沉悶的心情，HotelsCombined結合全台13間知名飯店、特色親子旅宿，於18日前預訂，最晚於今年12月30日前入住即享限時優惠，包含雲品溫泉酒店日月潭75折起、馥麗溫泉大飯店72折起、翰品酒店花蓮67折起、煙波大飯店湖濱館34折起、煙波花時間宜蘭傳藝25折起等。

解Fun系親子旅宿推薦包含「名人堂花園大飯店」，是少數以棒球作主題的親子渡假飯店，除了招牌的棒球造型建築，飯店內部也設有棒球名人堂，收藏不少別具意義的棒球用具，記錄台灣的棒球史。並結合科技，設置棒球體驗區，讓大小朋友在安全設施中盡情體驗。

位於宜蘭傳統藝術園區內的「煙波花時間 宜蘭傳藝」，延續園區內古色古香的紅磚綠瓦，彷彿穿越到50年代的傳統街道，緩慢步調輕鬆漫遊。飯店提供電動車托運行李服務，讓家長不必為入住瑣事煩惱，盡情享受度假時光。此外，不可錯過豐富的｢暗眠活動｣，可參與提燈遊古街尋寶探險、假日限定的百戲大觀園，體驗傳統古玩、DIY活動，充實假期的每分每秒。

位於南投日月潭的「馥麗溫泉大飯店」，遠離塵囂，以舒適與景觀著稱，周圍有最美麗自行車道之一的日月潭自行車道-向山段，飯店提供電動腳踏車租借服務，讓家長能帶著孩子邊騎自行車邊欣賞日月潭得天獨厚的自然景觀。此外，飯店也提供免費導覽，深入介紹「明潭八景」之一的猫囒山，還能看見著名的「魚池紅茶」茶葉園，在愜意度假的同時還能讓小朋友更認識台灣的在地故事。