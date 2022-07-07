崇友(4506)6月營收為3.68億元，年減4.39％，第二季累計營收10.94億元，年增6.06％；累計上半年營收21.81億元，年增5.56％。崇友今年上半年受惠新梯(含汰舊換新)業務持續成長，包括認列板橋環河西路高速梯住宅大樓、桃園國際路住宅大樓等大型新梯訂單；汰舊換新業務認列新北市淡水集合住宅大樓電梯，整體上半年新梯(含汰舊換新)出貨完工台數1,067台，新梯銷售金額年增7.20％，維修保養業務累計逾3.95萬台。

崇友指出，由於電梯從接單至完工認列需花費1年半至2年的時間，隨著近年來房市熱絡，商辦、廠辦市場需求增加，崇友今年上半年集合/個人住宅、廠辦等案源銷售比重由去年同期的84.01％、5.18％提升至86.41％、5.53％。

由於升息、政府一連串打房措施，加上近期國際股市重挫，連帶影響房地產買氣；是否進而造成後續建商新建案延期推出，而影響到新梯未來銷售動能，則還要看房市表現而定。