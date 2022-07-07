MLB推薦賽事 : 7/8(五) 10:10，多倫多藍鳥@西雅圖水手(系列賽首戰)

分屬美聯東區及西區的多倫多藍鳥與西雅圖水手季前針對打線大肆補強，但目前都距離分區榜首超過10場勝差，本季要登上分區冠軍機會渺茫，只能冀望

透過外卡資格拿下季後賽門票。本週末雙方將在西雅圖展開今年第二個系列賽，首戰兩隊先發投手高斯曼(Kevin Gausman)及岡薩雷茲(Marco Gonzales)在高中時期都是科羅拉多州家喻戶曉的明星球員，這場另類的科羅拉多內戰誰能帶領所屬球隊拿下勝利?

水手季前從辛辛那堤紅人換來蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)及溫克(Jesse Winker)兩名重砲，但兩人本季表現低迷，蘇亞雷茲雖然打出13轟，但出賽81場就吞下111次三振，是聯盟的被三振王，首度入選明星賽的溫克，本季擊球狀態極差，擊出強勁球的比例(Hard Hit %)31.2%是生涯新低，攻擊指數0.678更是生涯首度跌破8成。而水手打線本季表現最穩定的一壘手法蘭斯(Ty France)近期也因手肘傷勢進入傷兵名單，對於打擊不振的水手無疑是雪上加霜，7月的團隊進攻指數僅剩0.657。

藍鳥歷經賽季第一個月的低潮後，6月重拾狂轟猛炸本色，單月團隊全壘打數高達50支，進攻指數也飆升至0.758，美聯排名第一。上季與美聯最有價值球員擦肩而過的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)近一個月的進攻指數超過9成，是藍鳥打線的靈魂人物。另一方面，藍鳥本季的擊球初速(Exit Velocity)90.2英哩、擊出強勁球的比例(Hard Hit %)44.9%都高居聯盟第一，雖然美聯東區戰績榜是紐約洋基遙遙領先，但單純就進攻戰力來看，藍鳥的暴力打線絕對不遜於布朗克斯轟炸機。

水手先發投手岡薩雷茲本季控球不如上季穩定，WHIP值也退步至1.32，但其卡特球出色的位移仍造成打者不小困擾，本季讓對手擊出滾地球比例高達45.9%，雖然直球均速不到90英哩，但透過球的尾勁製造出局數，本季自責分3.29仍在水準之上。藍鳥先發投手高斯曼今年以5年1.1億美元風光加盟藍鳥，本季自責分率2.86、K/9值10.2次的高水準表現讓藍鳥球團覺得物超所值。高斯曼是聯盟中少數只依賴兩個球種的先發投手，武器球指叉球讓對手揮空率高達45%，被打擊率僅有0.171，被認為是聯盟中指叉球最為出色的投手，也讓高斯曼近兩年都能維持出色的宰制力。

以水手打線的近況，要突破高斯曼封鎖有一定難度，筆者不看好水手此戰在攻擊端能有太多建樹。而水手先發投手岡薩雷茲本季面對過藍鳥一場，主投6局僅失1分，往右打者內角竄的卡特球讓藍鳥右打部隊束手無策，全場創造出12個滾地球出局數，但岡薩雷茲本季場均出賽局數不到6局，水手本季牛棚自責分率高達3.74，水手的投手戰力恐怕難以壓制近況出色的藍鳥打線，藍鳥要在西雅圖搶下客場首勝機會濃厚，故推薦投注「不讓分玩法-客勝」。