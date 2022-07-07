去年因新冠肺炎疫情順延至今年的亞洲盃男籃賽，即將於7月12日起在印尼雅加達開打，中華男籃隊12人參賽名單也出爐，由陳盈駿、劉錚、林庭謙三位旅外球星領軍，上周確診新冠、無緣出征世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽第3階段的新台灣人阿提諾也康復歸隊，組成最佳陣容出征，中華隊預計10日啟程赴印尼，12日預賽首戰巴林。

中華男籃教練團依據6月13日開訓以來球員各方面表現及身體狀態，遴選出最佳的12人參賽，其中T1聯盟高雄海神入選聯盟年度防守第一隊的前鋒胡瓏貿，因傷勢無緣這次亞洲盃，胡凱翔、陳昱瑞則是在教練團整體評估後決定割愛。

中華男籃隊將於7月10日出發前往印尼雅加達，預賽與中國、韓國、巴林同組，12日首戰巴林、14日出戰韓國、16日迎戰中國。

中華男籃亞洲盃參賽職隊員如下：

總教練：帕克（Charlie PARKER）

教練：楊哲宜、桑茂森、許皓程

體能教練：黃冠為

防護員：范翔宇

翻譯：宋旭藍

情蒐員：楊鈞傑

球員：陳盈駿、劉錚、林庭謙、林俊吉、陳冠全、李愷諺、蘇士軒、黃聰翰、周伯勳、黃泓瀚、簡祐哲、阿提諾