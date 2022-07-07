滬深兩市7日雙雙收漲，上證指數收漲9點，中止連續兩日下跌。滬深兩市7日成交額合計為人民幣（下同）1.05兆元。

香港信報報導，上證指數7日盤中最多下跌23點，跌幅為0.69％，低見3,332點，隨後有買盤進場，大盤止跌反彈，高見3,375點，上漲20點，漲幅為0.61％，終場收報3,364點，上漲9點，漲幅為0.27％，成交額為4,382.03億元。

深證成指7日先跌後漲，低見12,732點，下跌78點，跌幅為0.61％，盤中高見12,962點，上漲151點，漲幅為1.18％，最終收報12,935點，上漲124點，漲幅為0.97％，成交額為6,148.24億元。

滬深300指數7日收報4,443點，上漲19點，漲幅為0.44％。創業板指數7日收報2,849點，上漲46點，漲幅為1.68％。

大陸商務部等17部門7日聯合發通知指出，要求促進汽車流通，擴大汽車消費等。消息一出，激勵汽車製造類股漲逾4％。

其他類股普遍上漲，電力、基本金屬股上漲逾2％，石油股漲逾1％。煤炭、化工、水泥、鋼鐵、房地產股持穩。醫療器械股跌逾2％，金融股偏軟。