本屆溫網奪冠呼聲最高的前世界球王(目前排名第3)N.喬科維奇(Novak Djokovic)本周二的八強賽上演了一場驚天大逆轉，被對手J.辛納(Jannik Sinner)連拿兩盤以(5-7,2-6)聽牌以後，喬帥破釜沉舟用(6-3,6-2,6-2)連續拿下三盤取得比賽最終的勝利，這是N.喬科維奇生涯第七次上演先丟兩盤再連追三盤取勝的超級逆轉大戲，上一次是在2021年法網第四輪對上義大利小將穆塞蒂(Lorenzo Musetti)以及決賽碰上希臘好手提希特斯帕斯(Stefanos Tsitsipas)，喬帥的強韌的心理素質實在令人欽佩。

本屆溫網N.喬科維奇下一輪(四強賽)的對手已經出爐，是世界排名第12的英國地主諾里(Cameron Norrie)，兩人在2021年的年終賽於義大利有過1次的交手紀錄，該役N.喬科維奇以(6-2,6-1)直落二輕取諾里，諾里是自穆雷(Andy Murray)2016年之後首位闖進溫網四強的英國選手，在自家主場出賽雖然有些優勢，但碰上實力有所差距的喬帥，諾里的地主優勢將很難兌現，這場對戰沒有意外會在四盤之內結束，喜歡運彩的朋友們可以考慮正確比數3:1 N.喬科維奇勝的選項，目前賠率有3.3倍。

N.喬科維奇若是順利晉級決賽，攤開溫網的下半部籤表，網球迷可樂了！納達爾(Rafael Nadal)將會是喬帥最有可能在決賽碰上的對手，喬、納兩大名將生涯至今可是共交手過59次之多！由N.喬科維奇拿下30勝、蠻牛取得29勝可以說是棋逢敵手，其中在草地球場兩人有過4次交手，2007年的溫網和2008年的倫敦草地女王公開賽由納達爾拿下勝利，2011年的溫網決賽以及2018年的溫網四強則由N.喬科維奇扳回一城。值得注意的是納達爾上一次在草地場地拿到冠軍已經是2015年的斯圖加特公開賽了，看好衛冕冠軍喬帥本屆可以拿到生涯第7座溫網頭銜。