遭國民黨台南市長參選人謝龍介指控牽線靈骨塔業者，在餐會涉嫌行賄市長黃偉哲的台南市議員李偉智，下午發表聲明表示，謝龍介和業者繪聲繪影，在沒有證據下，影射他安排餐敘及疑似行賄，已造成他及市長聲譽損害，要求謝龍介公開澄清，必要時也將與律師研議採取法律行動，杜絕惡意抹黑。

李偉智表示，他與謝龍介都是台南市議員，民意代表接受民眾陳情是天經地義，也是法律允許的服務範圍，該名靈骨塔業者在餐敘1年多前，曾找他陳情，希望他協助釐清該申請案件行政程序的問題，讓靈骨塔可以合法啟用。

他透過聲明還原整起事件原委，他說，2020年9月在業者請託下，他以議員身分邀請黃市長到神田餐廳餐敘，讓業者向行政首長訴說心聲，誰知當天業者資料沒準備齊全，市長來了以後，僅能簡單聽取業者意見，並說明市府須依法辦理，當天由於市長尚有行程，停留不久後就離開餐廳。

過2天，業者準備好相關資料後再次向他請託，希望能再向市長詳細說明，他再度邀請市長到桃山餐廳，因當天業者找其委任律師一起出席，雙方就法律問題詳細討論，當天市長因有其他行程要提早離開，因此由他送出餐廳，之後就各自離開。

李偉智指出，對於謝龍介和業者繪聲繪影的指控，在沒有證據情況下，影射他安排餐敘及疑似行賄事件，他嚴正駁斥，都不是事實，謝龍介必須公開澄清，還他清白。必要時，他也將與律師研議採取法律行動，不僅保護聲譽也要杜絕惡意抹黑，嚇阻不肖參選人為求選舉利益恣意造謠。