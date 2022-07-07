為邁向2050淨零目標，桃園市環保局持續鼓勵民眾建構低碳永續家園，桃園區中原里自2017年參與認證制度，由環保志工打造出「中原快樂棧」，種植有機作物推廣低碳飲食，不僅有社區農園、魚菜共生，還搭配太陽能發電系統，提倡綠能節電，獲行政院環境保護署低碳永續家園評等銀級認證。

中原里由里長王秀璞帶領環保志工打造里內首個綠色亮點「中原快樂棧」，其綠美化面積達2038平方公尺，每年固碳量為611.4 kgCO2e，還推動社區農園、魚菜共生並搭配太陽能發電系統，每年減碳量為2萬6556kgCO2e。中原里的關懷據點更藉由汰換節能燈具省電，每年約可節省1290度電。

不僅如此，中原里也積極推動使用低碳運具，在資源循環部分則大力推廣資源回收在利用，每年回收量約為1.7公噸，減碳量約為1萬3千kgCO2e，成果顯著。針對環保志工也定期辦理相關培訓工作，參與人數有226人，另也持續辦理二手跳蚤市場及成立團購站，推廣綠色消費並鼓勵民眾購買環保標章商品。

環保局表示，中原里位屬都會型村里社區，克服空間有限及受限環境與資源下，多面相推廣生態綠化、綠能節電、綠色運輸、資源循環、低碳生活及永續經營6大運作機能及各項低碳措施，推動成果豐碩及減碳效益顯著，獲行政院環境保護署低碳永續家園評等銀級認證。

環保局說， 今年除輔導中原里取得銀級認證外，也成功輔導13個里取得銅級認證，目前共有9個里取得銀級認證，120個里取得銅級認證及289里完成報名，後續將以輔導桃園市全區通過區層級銅級以上為目標，落實全民響應低碳生活。