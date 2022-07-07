原住民傳統穀物油芒消失近半世紀。（蔡旻妤攝）

原住民傳統穀物油芒消失近半世紀。（蔡旻妤攝）

邱曉徵說，2月份的油芒不採收，留給鳥兒吃。圖為白腰文鳥。（邱曉徵提供／蔡旻妤台東傳真）

油芒脫殼好的樣子。（邱曉徵提供／蔡旻妤台東傳真）

消失近半世紀的原住民傳統穀物油芒，被台東縣延平鄉布農族青年邱曉徵堅持復耕，後來才發現，他種下的竟是中央研究院口中耐旱又營養的「超級未來食物」，台東僅少量種植，雖然利潤不高，但他卻不想拉高價錢。

延平鄉武陵村一處山腳下，一群布農族婦女淹沒於雜草中，近看發現她們背著簍子正在採收穀物。婦女說，「這個很麻煩」，同一片田成熟時間也不同，無法像稻子用機器採收，只能以人工分批採收；而婦女口中的「麻煩」，就是科學家發現極端氣候下也能生存的超級食物油芒。

邱曉徵說，幾年前他想找回原住民傳統穀物，但這種穀物已消失半世紀，他2016年參加小米課程遇到研究原住民穀物的老師林志忠，林將油芒的1穗交給他帶回部落種植。

「當時只知道種的是傳統穀物」，等到抽穗後，70幾歲的長輩望向著田裡，以母語驚呼「你們竟然還會種Dill」。老人家感動地說，1941年內本鹿事件後，日本政府將住在內本鹿的布農族人強制遷移到海岸山脈的鸞山部落，當時族人帶著傳統穀物一起移居，油芒一消失便是50幾年。

邱曉徵原只想找回原住民傳統穀物，後來得知這是中研院投入數年研究，能夠在極端氣候下生存，抗旱耐鹽又能取代稻米的油芒。

邱曉徵說，油芒收成1分地1年賣7萬，6分地1年收成約40幾萬，利潤不高，很少人願意種，但他不想拉高價錢，那麼好的傳統作物要讓更多人知道，在精神、文化的意義遠大於利潤，「不想讓油芒在長輩的生活中繼續式微，在我的生命中消失」。

農委會台東區農業改良場作物改良課助理研究員黃子芸表示，油芒對環境適應力強、營養價值高，場內目前保有10個品種的油芒，若民眾有興趣也會協助輔導栽種。