手中訂單不缺，成衣代工廠儒鴻（1476）、廣越（4438）、聚陽（1477）6月合併營收都創同期新高。業者指出，下半年接單已到第四季，預期在平均單價高的產品出貨比例提升下，全年的營運應可保持2位數的成長。

聚陽6月營收26.27億元，年增18.66％；儒鴻40.56億元，年成長25.88％；廣越6月營收20.97億，年成長48.04％。都創下了歷年同期新高。

手中訂單幾乎已接至年底的儒鴻指出，主要前五大客戶今年的下單量都比去年增加。其中，營占10～15％的NIKE在第四季的訂單還有上修的態勢，另外，包含Lululemon、UA等三大客戶也都維持成長。

儒鴻強調，紡纖產業短期市場雖有雜音，但長期展望，在品牌集中供應鏈趨勢下，儒鴻仍具優勢，且，印尼廠第2期建廠計畫約在第二季完工，每月產能約100萬件，對下半年營收獲利有貢獻。

市場更預期，儒鴻上半年營收、獲利都已創同期新高。下半年是儒鴻營運的高峰，2022年營運創歷史新高應不成問題。

聚陽持續提升運動、戶外機能訂單比例，加上原物料價格上漲等因素，平均單價ASP提升；且，主要生產基地印尼、越南廠今年產能會增加2％～3％，預期全年出貨量年增約一成。

聚陽表示，今年營運審慎樂觀，全年二位數成長目標不變。

近期成衣產業因受物價通膨，經濟衰退陰影影響終端消費需求等隱憂，市場出現波動；廣越總經理吳朝筆表示，因廣越主要產品以中高價位的高端及機能產品別為主，較不易受通貨膨脹影響。

廣越指出，戶外品牌客戶如The North Face、Patagonia、Aritzia等下單強勁，另運動品牌部分也產銷暢旺，未有在手訂單調整情形，2022年品牌客戶訂單充沛，能見度已到第四季，全年產能滿載。

由於代工產品的價位以中高價位為主，法人指出，看好廣越今年營收、獲利有望突破歷史新高。