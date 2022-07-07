美國聯邦調查局(FBI)和英國軍情五處(MI5)負責人周三就中國的間諜活動向商界領袖發出措辭嚴厲的警告，提醒他們有關中國竊取西方科技公司知識產權的間諜活動所構成的威脅。美FBI局長克里斯托弗．雷(Christopher Wray)和英國M軍情6處處長肯．麥卡雷姆(Ken McCallum)說 ，絕對不要低估中國間諜活的規模和複雜程度。

據《華爾街日報》報導，FBI局長克里斯托弗．雷周三罕見地出現在英國MI5總部，他對在場的商界人士說，中國政府會竊取你們維持行業正常運轉的技術，並利用相關技術削弱你們的業務，主導你們的市場，他們會使用他們所掌握的所有工具來做到這一點，大規模地運用政府支持的駭客活動與全球情報網絡來獲取重要商業技術。

報導說， 美國反情報部門還發佈了另一份通知，警告各州和地方政府領導人以及企業高管注意來自中國的另一種威脅，亦即中國正加快使用公開和隱蔽手段來影響美國的政策制定，包括使中國政府的作用得到承認的公開遊說、收集美國州和地方政府領導人的信息，以及利用貿易和投資來獎勵或懲罰官員。

克里斯多弗．雷在這次與麥卡雷姆共同公開露面時表示，我們希望盡可能地就一個共同的重大挑戰發出最明確信號，這就是「中國的挑戰」。中國正在開展一場大規模的協同行動，這是一場跨越幾十年的戰略競賽，「我們需要採取行動」。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇週三發表聲明譴責美方說，美國政客一直在抹黑中國形象，用不實指控將中國描繪成一個威脅。中國捍衛網絡安全，本身也是網絡攻擊的受害者，中國政府從不縱容此類活動。他還說，美國展開大規模網絡監控，並敦促美國在網路空間中扮演真正負責任的角色。

克里斯多弗．雷說，中國正從西方對俄烏戰爭的反應中學到一些東西，如果中國政府試圖以武力奪取臺灣，這些東西或許會派上用場。

雷和麥卡雷姆強調，他們發出的警告所指向的是中國政府和中共的行為，並非針對華裔，而在美國的中國移民本身就經常是中國政府非法侵擾行為的受害者。

雷表示，FBI大約每12小時就會展開一項針對中國的新反間諜調查。麥卡雷姆則稱，軍情五處現在對可疑的中國活動進行的調查是2018年的7倍。雷還指出，他不想阻止公司與中國做生意，但他對與中國夥伴的商業互動表示嚴重懷疑，並說企業高管需要正確評估這種交易的風險。