在感情中總有一些難忘的對象，就算已經分手，也依舊忘不掉過去和對方一起經歷過的回憶。命理網站「星座巫師」分享，有4對星座CP最容易舊情復燃、重修舊好，包含處女座＆摩羯座、射手座＆雙子座、雙魚座＆巨蟹座、天蠍座＆獅子座，常常在分手過後才發現另一半的好，懷念2人相處時的美好時光。

1、處女座＆摩羯座

處女座和摩羯座是非常契合的一對，雖然在戀愛的過程中少了一點轟轟烈烈，但如果分開了，雙方都會受不了，而且分手後也沒有精力再去展開一段新的戀情，習慣了過去彼此的陪伴，還經常回憶起相處時的點滴；到了某一天他們就會發現，自己還是沒辦法離開對方，2人在一起才能感受到生活中最平凡的快樂。

2、射手座＆雙子座

射手座和雙子座都非常熱愛自由，所以2人在一起後，會經歷很多事情以彼此磨合，甚至會因為太過相似而不理解對方，而雙子座需要一個能激發他的好奇心、想去了解的對象，射手座則需要一個能等待他長大的人，所以彼此的感情很容易遇到瓶頸，但彼此分開再和許多人相處後，他們才會發現，對方才是自己內心最渴望在一起的人。

3、雙魚座＆巨蟹座

雙魚座和巨蟹座能夠理解對方心裡所想，也很願意給予對方溫暖，因為這些同時也是他們自己所需，更願意用盡全力去愛對方，如果2人分手了，可能只是因為對一些小事太過敏感又缺乏溝通，但就算分開，其中一方也會站在原地默默等待對方回頭，難以放下過去的美好回憶，也認為很難再有人像對方一樣那麼愛自己。

4、天蠍座＆獅子座

天蠍座和獅子座看似水火不容，其實很容易被對方的獨特魅力吸引，且2人的佔有慾都很強，會將感情牢牢握在手中，深怕被別人搶走。獅子座非常在意面子，天蠍座則十分倔強，這就成了彼此的導火線，一旦發生爭吵，誰也不願讓步、妥協，最後落得分手的下場，但離開對方後才突然驚覺，生活充滿不習慣，也不再像以前一樣快樂了。