美國職業足球大聯盟（簡稱美足聯）成立於1993年，1996年舉行首屆賽事，至今已邁入第27年。美足聯成立初期只有10隊，從2005年第10季開始擴展，至今年已激增至28隊，按照美足聯的發展計劃，明年還有聖路易城SC加盟，29隊的規模直追NBA和MLB的30隊，距離NFL和NHL的32隊也不遠。以往大家提到北美四大職業運動，應該要加入美足聯改稱北美五大職業運動了。

美足聯雖然成立時間不長，但已經有兩個同城德比戰讓球迷津津樂道，一個是稱為「哈德遜河德比」的紐約城對紐約紅牛，另一個就是洛杉磯銀河對壘洛杉磯FC的「洛杉磯德比」，又名為「El Tráfico」，這是洛杉磯人的玩笑，意謂當地經常堵塞的交通，借用歐洲著名的德比叫法「El Clasico」(意思是經典)而來。今年的第3次洛杉磯德比，將在台灣時間7月9日上午10點舉行。

洛杉磯銀河是美足聯創始會員，第一年就打進季後賽，可惜在決賽的美足聯盃(MLS Cup)加時惜敗華盛頓特區聯，1999和2001年銀河再度屈居亞軍，直到2002年才終於一嚐冠軍滋味。銀河至今共9次打進美足聯盃決賽，拿下5次冠軍，兩項數據都是第一。洛杉磯FC則成立於2014年，直到2018年才獲准加入美足聯，洛杉磯FC前3年都打進季後賽，但最佳成績是第3輪的分區決賽，從未打進美足聯盃，去年則和洛杉磯銀河雙雙被摒除在季後賽門外。

洛杉磯FC本季捲土重來，目前戰績11勝3和4敗，積分36分在西區排名第一，和東區合計的全聯盟排名也是第一(全聯盟第一將獲頒代表例行賽冠軍的支持者盾，同時也可獲得參加中北美洲冠軍聯賽的資格)。同在西區的洛杉磯銀河目前排名第4，8勝3和6敗積分27分，暫時位於晉級季後賽的位置，但領先落在季後賽外的明尼蘇達聯和溫哥華白浪只有3分，想重返季後賽仍需努力。

洛杉磯FC為了尋求隊史的首座總冠軍，今夏從歐洲足壇先後引進了義大利歐洲國家盃冠軍後衛基耶利尼(Giorgio Chiellini)，以及領軍威爾斯踢進世界盃的名將貝爾(Gareth Bale)，兩人加盟後的首度亮相可能就在洛杉磯德比。洛杉磯銀河最新消息是剛剛從義大利帕馬引進烏拉圭防守中場布魯格曼(Gastón Brugman)，另外就是正式簽下此前以租借方式加盟的巴西國腳道格拉斯.科斯塔(Douglas Costa)。洛杉磯德比還值得一看就是兩大墨西哥前鋒的對決，洛杉磯FC的貝拉(Carlos Vela)曾經效力過兵工廠，2019年以34球成為美足聯進球王，近年因傷病影響表現，但本季仍有16場6球進帳；洛杉磯銀河的「小碗豆」赫南德斯(Javier Hernández)在曼聯成名，2020年加入銀河，去年出賽21場進17球，今年17場7球和貝拉不相上下。

洛杉磯FC加入美足聯後例行賽的戰績都不差，前3季更勝過對手銀河，但銀河在德比戰卻不落下風，兩隊總共交手過15場，銀河7勝5和3敗領先，如果只計算例行賽的對戰，銀河更是以6勝5和1敗遙遙領先，近2季5度交鋒，銀河3勝2和保持不敗，包括上賽季作客踢平3:3，最近一次交手是今年5月25日在美國公開盃，銀河主場贏3:1。不過洛杉磯FC近2次在主場出擊都踢平對手，如果兩大歐洲球星能順利出賽的話，對球隊的攻守兩端可望帶來幫助，洛杉磯FC終結對戰5連不勝可以期待。推薦2.5球大，洛杉磯FC勝。