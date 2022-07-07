現今晚婚甚至不婚的人越來越多，不少單身男女到了或超過適婚年紀，仍然還是選擇單身比較自由自在；在大陸有位52歲的美魔女，上節目接受相親配對，然而她卻開出擇偶條件讓所有人驚呆，她表示只願意和有錢人相親，甚至「對方家中有礦」最好，她也對自己外表非常有自信的表示「長得漂亮就是本錢」，但也讓許多男性大打退堂鼓。

據《網易新聞》報導，大陸有名52歲陳姓美魔女參加電視台配對節目，由於她身材姣好，外表保養得宜氣質加，看上去比同年齡女性年輕不少，不過她先前有段婚姻，但也已經離婚，現在是單身狀態，幽默風趣的的口條，也吸引不少男性有好感。

不過，這位美魔女開出的擇偶條件，卻讓主持人震驚不已，她表示已經退休喜歡到處旅遊，常和年輕人玩在一起，但是退休金根本不夠她花，因此每個月還會向父母拿錢，所以她想找個有錢人養她，若對方是拆遷戶，甚至家中有礦的都可以。

52歲美魔女上節目相親，她開出條件「只找有錢人」或對方家有礦最好。（翻攝自網易新聞）

不過，美魔女也解釋，男女交往時期，都是初戀男友花她的錢，結婚之後，前夫收入有限，大部分的生活開銷是由她負責，認為自己活了大半輩子，都是供給男人花錢，因此想要找有錢男人「體驗花男人錢的感覺」。

美魔女也很有自信的認為，自己長得漂亮，能讓男人臉上有光，若有人娶了她不會吃虧，並且提到自己有個有趣的靈魂，既可以當朋友，又可以當愛人，能夠帶給對方不一樣的享受。

然而，現場男性沒人認同她的說法，不少人覺得她太過物質，只談錢不在乎感情，加上「啃老的行為」，沒有人願意想和她交往，並認為該美魔女雖可以像男性提出要求，但是這些要求應該要合理，如果要求的內容不切實際，超出男性可以承受的範圍，結果只會再次換來失敗的下場。