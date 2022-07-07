因背傷上半季提前報銷的味全龍「龍王」王維中傷勢好轉，昨天開始進行傳接球練習，今天賽前也有與隊友一起進行簡單練習，他說：「雖然相隔兩周再度投球，但感覺沒差太多。」

王維中在6月23日先發面對富邦悍將，繳出6.1局失2分好投，好不容易本季首勝終於開張，但在最後一打席面對好朋友申皓瑋時太亢奮，飆出150公里速球卻不慎弄傷左後背，需要休兵1個月，上半季提前報銷。

經過2周休養，王維中在前幾天嘗試揮臂、昨天開始進行傳接球，傷勢也有好轉，「已經不會像剛受傷時那麼疼痛。」至於進牛棚的時間，則要看他的身體狀況而定，「教練說就是完全看我的狀況。」

王維中返台加入中職後大小傷勢不斷，6月底時好不容易調整好狀況，傷勢卻又找上門，也讓他感到十分懊惱，「好不容易狀況慢慢調整回來了，現在又要重新開始，但好在那時候好的感覺都有記住，雖然快要2周沒投球，但感覺沒差太多。」

過去旅外時，王維中都沒有機會參加明星賽，這次能否參加中職明星賽也打上問號，「還是要看狀況決定，如果不行會提前告知，畢竟身體健康是最重要的。」雖然沒有參加過明星賽，但他曾透過電視觀看中職明星賽，印象最深刻的是2017年明星賽，左打的蔣智賢用右打開轟。