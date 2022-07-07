二十國集團外長會議明日在印尼峇里舉行，與會的中國國務委員兼外長王毅，將與美國國務卿布林肯會晤。對於美方官員指兩國外長會晤的關鍵目標之一，是為美中關係加設「護欄」，中國外交部發言人趙立堅回應，中美關係的「護欄」就是中美三個聯合公報。

趙立堅強調，中美雙邊關係是世界上最重要的雙邊關係，只能搞好不能搞壞，雙方應秉持相互尊重，合作共贏的原則，推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，美方應做的是遵守中美三個聯合公報規定及對中方作出的承諾。