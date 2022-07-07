《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》夏季賽中國(LPL)及韓國(LCK)賽區同步開打，本週關注度最高的比賽，分別是LCK本週五(7/8)由GEN.G戰隊對上T1戰隊，以及LPL本週六(7/9)由滔博電競(TES)對上皇族RNG，這兩場比賽的對戰，恰好都是各自賽區春季賽最後決賽的對戰組合，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

7/8(五) 16:00 T1戰隊@GEN.G戰隊，推薦：不讓分「GEN.G戰隊」勝

創下LCK賽區史上最長連勝紀錄(24連勝)的T1，在上週三(6/29)的比賽中大爆冷門敗給KDF，連勝戰績遭到中止；或許是保持連勝的壓力影響選手操作，T1雙核心選手Faker及Gumayusi兩人的狀態明顯不佳，在比賽的第2及第3局，Faker分別選用招牌英雄「阿祈爾」及目前遊戲版本強勢的「麗珊卓」卻只拿到2個擊殺，而Gumayusi的狀態更差，2局更是只有拿到1個擊殺；雖然在接下來週五(7/1)對上巨龍X(DRX)的比賽中，T1扳回一城，拿下勝利，但隊伍最大的隱憂仍是Faker的狀態不理想。再說GEN.G，本賽季未嘗一敗，6連勝的戰績在LCK積分榜上排名第1，關鍵選手中路Chovy的表現比上個賽季更加穩健，平均每局比賽拿下3.2／0.5／5.5(擊殺數／死亡數／助攻數)，截至第6週賽事結束(7/24)，Chovy總計拿下4次的單局MVP，與DWG中路ShowMaker及T1上路Zeus三人同列MVP績分榜的第1名，狀態絕佳。本場比賽，看的是Faker與Chovy兩大中路選手的對決，兩人的表現將是決定勝負的關鍵，看好Chovy能帶領GEN.G擊敗T1，拿下勝利。

7/9(六) 19:00 皇族[email protected]滔博電競，推薦：「大2.5(局)」勝

目前戰績4勝1敗的RNG，在積分榜上暫居第6，本賽季下路雙人組GALA及Ming的操作依舊驚人，前場比賽(7/3)對上UP，RNG以直落2輕鬆拿下勝利，全場比賽GALA斬獲18個擊殺及1次「五連殺」的紀錄，隊友Ming不遑多讓，各種頂尖的控制操作，也拿下全場最多的34次助攻，幫助隊伍輕鬆拿下勝利。再說TES，目前已拿下6連勝，並以6勝1敗的戰績，在LPL積分榜上排名第2，下路雙人組JackeyLove及Mark兩人近期手感發燙，前場比賽(7/2)對上強敵WBG，TES以2：1拿下勝利，全場比賽JackeyLove斬獲15個擊殺，Mark也有31個助攻的精彩表現。本場比賽，決定勝負的關鍵將是兩隊的下路雙人組，GALA和Ming的操作很猛，但JackeyLove和Mark的狀態同樣很好，雙方實力相當，看好比賽能打滿3局。